Curioso siparietto social tra Stefano De Martino e una ragazza di TikTok. Dopo il malinteso ecco la diretta…

Cosa fareste se nel bel mezzo di una diretta su TikTok un profilo con il nome di un personaggio famoso della tv volesse unirvi a voi? Probabilmente reagireste esattamente come ha fatto questa giovane ragazza di nome Francesca che quando ha visto che Stefano De Martino le stava scrivendo è rimasta un po’ titubante dando poi vita ad un incredibile siparietto diventato ora virale…

Stefano De Martino e la diretta con una ragazza su TikTok

Stefano De Martino

De Martino ha contattato, come avrete ormai capito, una ragazza su TikTok che stava facendo una diretta. L’approccio del conduttore televisivo e marito di Belen Rodriguez è stato molto semplice. Un ‘Ciao come stai?’, e poi ulteriori messaggi per provare a far capire alla giovane che davvero stava parlando con lui.

La ragazza, rivolgendosi ad un’amica che era con lei, ha detto: “Perché un fake di Stefano De Martino mi ha scritto ‘Ciao come stai’?”. ‘Non sei un fake? Allora io sono Belen Rodriguez’, ha poi continuato la giovane che ancora non si fidava delle risposte del ballerino. “Vuole fare la diretta con me”, ha aggiunto.

Ed è proprio grazie a questa sua curiosità che la giovane ha poi scoperto che davvero stava parlando con De Martino, l’originale.

“No, non ci credo”, ha detto. “Brava! Sei l’unica che ha accettato di fare la diretta con me. Tutti pensavano che fossi un fake”.

Da qui un breve dialogo con la giovane utente visibilmente imbarazzata ma felice. L’ex ballerino di Amici ha colto l’occasione per promuovere il suo nuovo programma tv, Bar Stella, che andrà in onda il prossimo 29 novembre su Rai 2 e ha, ovviamente, invitato la ragazza a seguirlo.

Di seguito il curioso siparietto condiviso anche in un post su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG