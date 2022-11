Scatta la polemica attorno a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per una viaggio in jet privato per il weekend. Ecco cosa è successo.

Un weekend d’amore per i futuri sposini Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia continua a far parlare e questa volta non per il loro futuro matrimonio ma per un viaggio in jet privato che ha fatto infuriosare tantissime persone, soprattutto sui social.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser criticati sui social

Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser

Come detto, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno preparando per un weekend in Maremma. Per spostarsi hanno deciso di concedersi un grande lusso: un jet privato che li porterà da Milano a Grosseto, in Toscana. Un volo tutto per loro, quindi, che percorrerà una distanza di 429 chilometri in circa 1 ora. In auto, per lo stesso tratto, solitamente ce ne si può impegare circa 5.

La spesa per il jet pare potersi aggirare dai 3000 agli oltre 5000 euro ma per loro non è certo un problema di soldi. E allora dove è la polemica? I due, infatti, sono stati presi di mira dagli ambientalisti che li accusano – così come accaduto in passato anche con altri famosi – di ignorare la crisi energetica che attanaglia il mondo intero e, ovviamente, cosa più importante ancora, l’ambiente che ne risente.

Infatti, è noto come i jet privati siano uno dei mezzi più inquinanti del pianeta: causano mediamente emissioni di gas serra 10 volte superiori a quelle di un volo per passeggero per chilometro, e addirittura 50 volte superiori a un viaggio in treno in Europa.

Ecco perché scorrendo i commenti al recente post di Moser è possibile leggere tantissimi utenti che hanno storto il naso per questa loro scelta. Cosa risponderanno i due?

Di seguito il post Instagram di Moser con le foto del jet:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG