La ex di Uomini e Donne Vittoria Deganello ha parlato della gravidanza e del figlio che aspetta da Alessandro Murgia.

Arriva via Instagram la spiegazione dell’ex Uomini e Donne Vittoria Deganello sulla gravidanza che sta portando avanti da sola senza il padre del bimbo Alessandro Murgia, noto calciatore. Tra i due c’era stata una relazione, di breve durata, dalla quale sta per venire al mondo appunto un piccolo. Proprio questa situazione era stata frutto di diversi chiacchiericci che la donna ha voluto, oggi, mettere a tacere una volta per tutte.

Ex Uomini e Donne Vittoria Deganello spiega tutto

Donna incinta

Attraverso una storia su Instagram, l’ex Uomini e Donne ha voluto precisare: “Questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non capitata per sbaglio”, le parole di Vittoria Deganello. “Alla notizia della gravidanza, dopo un mese di felicità e dopo averlo comunicato con estrema gioia alla mia famiglia, dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire perché si è reso conto che un bambino non lo voleva più e che sarebbe stato più facile così. Il tutto con una superficialità assoluta”.

E ancora: “L’ingenua sono stata io a fidarmi di una persona che ad oggi non so chi sia. Il resto lo conoscete, ora potete capire perché questa creatura crescerà con tutto il mio amore, è la cosa più bella che mi potesse capitare. Quindi non accosttemi più a quella persona perché non mi appartiene. Ora mi concentro su me, su lei, e spero lo facciate tutti”.

Di seguito un recente post Instagram proprio di Vittoria Deganello:

Riproduzione riservata © 2022 - DG