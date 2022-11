Valentina Ferragni si racconta e lo fa con un sentito post social nel quale rivela alcuni momenti vissuti appena venuta al mondo.

Il 17 novembre si è celebrata la giornata mondiale dei bambini prematuri. Per l’occasione anche Valentina Ferragni, la sorella minore dell’imprenditrice digitale Chiara, nata con tre mesi di anticipo, ha deciso di dedicare via social un pensiero che potesse dare carica e fiducia a tutti i genitori che stanno vivendo questa situazione con i propri figli.

Le parole di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni

“Come bimba prematura vorrei dare un po’ di speranza alle mamme e ai papà qua fuori che stanno soffrendo per i loro bimbi prematuri, ma noi siamo dei piccoli super eroi e combatteremo per la nostra vita”, ha scritto Valentina Ferragni in un toccante post social. Poi, raccontando la sua storia: “Io sono nata 3 mesi in anticipo, il 29 Dicembre 1992 ma sarei dovuta nascere a fine Marzo 1993, 890 grammi di forza e oggi, quasi 30 anni dopo, sono qui piena di vita. Siamo dei piccoli grandi guerrieri”.

Alle parole, la donna ha accompagnato anche le foto di quanto era una piccolissima creatura appena nata adagiata nell’incubatrice. Scatti indubbiamente molto forti ma che la Ferragni ha scelto di condividere per dare ancora maggiore enfasi al suo messaggio di forza per le tante persone che affrontano questa situazione.

Tantissimi i commenti arrivati da parte di molti genitori che si sono ritrovati con un figlio arrivato prima del previsto. Così come tanti sono stati i messaggi di ringraziamento per questo pensiero molto sentito e gradito. “Grazie Valentina, ci dai tanta forza”, ha scritto qualcuno. “Come mia sorellina. Io sono sopravvissuta e devo vivere anche per lei”, ha scritto, invece, un’altra persona.

Di seguito il post Instagram della donna:

Riproduzione riservata © 2022 - DG