Terribile lutto per Casa Surace: in queste ore l’annuncio della morte di nonna Rosetta. La donna aveva 89 anni.

Una triste notizia è arrivata via social da Casa Surace, noto gruppo di videomaker. Nonna Rosetta, celebre volto di tantissimi video, è morta all’età di 89 anni. La donna era la vera nonna di Beppe Polito, uno dei membri del gruppo.

Casa Surace: morta nonna Rosetta

Lutto

Rosetta Rinaldi, questo il nome della donna, è morta in queste ore a 89 anni. Al momento non si conoscono ancora le cause.

La signora era la vera nonna di Beppe Polito, uno dei componenti del gruppo della Casa Surace, ma era diventata la nonna ufficiale di tutta la factory del Vallo di Diano così come più volte ribadito nel tempo dai diretti interessati.

La signora aveva conquistato tutti con i suoi video che hanno raggiunto milioni di visualizzazioni in tutto il mondo e sono stati tradotti anche in cinese e portoghese.

“Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutto le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Addio nonna Rosetta”, le parole su Instagram del profilo ufficiale del gruppo.

Di seguito un post Instagram di Casa Surace che ricorda nonna Rosetta:

