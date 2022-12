C’era grande attesa per la Prima alla Scala. Presenti all’appuntamenti tanti vip e personaggi famosi. Avete visto i loro look?

Non poteva che essere un successo la Prima alla Scala. Tantissima l’attesa per l’evento a Milano, imperdibile non solo per i meneghini, ma anche per gli appassionati dell’opera di tutta Italia. Per l’occasione erano attesi tantissimi volti noti di spicco tra spettacolo e politica e così è stato. Molta curiosità anche per i loro look. Andiamone a vedere alcuni.

Prima alla Scala: i look dei vip

teatro scala di milano

Tra i protagonisti della Prima alla Scala non potev amancare il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. La Premier, accompagnata dal compagno Andrea Giambruno, ha scelto un abito di velluto blu con scollatura incrociata e spalle in vista, coperte da una mantella. Un look Armani completato dai capelli raccolti: approvato ed elegante.

Ha scelto il blu anche Ursula von der Leyen, che ha colpito per la scelta delle paillettes per il top con manica tre quarti e scollo a barchetta. Non sono mancate le paillettes anche per Elisabetta Casellati, ex presidente del Senato e oggi Ministro delle Riforme, ma in quantità più modesta rispetto alla von der Leyen.

Tra i politici, la moglie di Ignazio La Russa, Laura De Cicco, ha scelto un abito argento.

Ha stupito tra i volti vip e dello spettacolo Alessandra Mastronardi. L’attrice si presentata con un abito in velluto nero con scollatura profondissima e stola. Scelta particolare, invece, per Cristina Parodi che ha scelto un abito bianco a mantella con dettagli in velluto nero.

Di seguito, nell’ordine, alcuni dei look di cui vi abbiamo parlato. Nell’ordine i post su Instagram di Giorgia Meloni, Elisabetta Casellati e Ursula von der Leyen:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG