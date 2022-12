Curioso “caso” social con protagonista Milly Carlucci che ha sfoggiato un look molto simile a quello usato da Selvaggia Lucarelli.

C’era grande attesa per la Prima alla Scala e anche sulla rete regina della Rai, Rai 1, non poteva mancare il classico appuntamento con la diretta televisiva. Protagonista alla conduzione del pre-evento Milly Carlucci il cui look ha attirato l’attenzione di qualche persona in particolare…

Milly Carlucci e il look “alla Selvaggia Lucarelli”

Come da tradizione, per la Prima della Scala erano attesi vip e personaggi di spicco dello spettacolo e non solo. Tutti i presenti hanno sfoggiato look ricercati e firmati. Anche Milly Carlucci, che da anni conduce il pre-show dell’evento con tutti gli ultimi aggiornamenti e le info sullo spettacolo, non è stata da meno.

La nota conduttrice di Ballando con le Stelle, infatti, è stata elegantissima come suo solito e bravissima alla guida del programma prima dell’inizio dell’opera.

Ad attirare l’attenzione, però, non è stata la sua bravura alla conduzione, bensì il look scelto e non per il tailleur nero glitterato, elegantissimo e perfetto, ma per la sua acconciatura.

Infatti, per quanto riguarda i capelli, la presentatrice ha deciso di sfoggiare una lunga coda di lato, abbinata ad una frangetta. Una scelta che è stata notata da Selvaggia Lucarelli.

La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, infatti, in modo simpatico e gioco, ha lanciato una frecciatina nelle sue stories Instagram commentando: “Milly alla Prima alla Scala non poteva non trarre ispirazione dalle mie impareggiabili pettinature a Ballando”.

Insomma una “copiatura” messa in evidenza, anche se in questo caso il fine era sicuramente goliardico e non assolutamente polemico. Niente a che vedere con quanto accaduto di recente proprio a Ballando con le Stelle…

Di seguito un post Twitter di un utente nel quale è possibile vedere il look sfoggiato dalla conduttrice:

@milly_carlucci Guardando Milly Carlucci alla conduzione della Prima alla Scala di Milano su Rai1 fino alle 18.40 per poi cedere la parola all'amichevole del Napoli contro l'Antalyaspor. pic.twitter.com/i7r996uJmL — Alessandro Costagliola d'Abele (@alessandro_cda) December 7, 2022

