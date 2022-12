8 dicembre e Festa dell’Immacolata anche in casa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Arriva l’albero di Natale insieme alla figlia.

Iniziato il weekend lungo dell’Immacolata e come da tradizione l’8 dicembre in tante famiglia si prepara l’albero di Natale. Anche a casa di Giorgia Meloni pare essere così. Il Presidente del Consiglio, infatti, ha pubblicato gli auguri social a tutti i seguaci su Instagram con tanto di foto insieme alla figlia.

Giorgia Meloni e l’albero di Natale

Giorgia Meloni

Come tanti italiani, anche Giorgia Meloni ha aspettato l’8 dicembre per fare l’albero di Natale in casa. Ad addobbare l’abete insieme a lei, anche la figlia Ginevra, di 6 anni. A raccontare questo bel momento è stata la stessa Premier italiana con un post su Instagram nel quale ha fatto gli auguri ai suoi seguaci.

Nella foto pubblicata, la piccola è ripresa di spalle, mentre guarda l’albero rosa e argento. In evidenza, invece, la Presidente del Consiglio che sistema gli ultimi dettagli.

“Buona festa dell’Immacolata a ciascuno di voi”, ha scritto la Meloni nella didascalia del post augurando una bella giornata ai tanti italiani che la seguono sul noto social network.

Per la Meloni sono ore di serenità dopo i tanti impegni di queste ultime settimane dopo essere diventata Presidente del Consiglio.

Tra le altre cose, ieri sera la Premier era a Milano per la Prima alla Scala insieme al compagno, Andrea Giambruno. La donna era super elegante e si è presentata con un abito nero e lungo che lasciava, però, braccia e spalle scoperte. “La Scala di Milano è un pezzo fondamentale della storia culturale italiana. Sono fiera di averla omaggiata assistendo all’apertura della stagione da Presidente del Consiglio”, sono state le sue parole sempre via social.

Di seguito il post Instagram del Presidente del Consiglio:

Di seguito, invece, il post relativo alla Prima della Scala:

