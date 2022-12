Dopo l’addio al trono classico di Uomini e Donne, Federica Aversano racconta le sue motivazioni e sensazioni.

Non capita spesso che un tronista o una tronista dica addio in anticipo a Uomini e Donne. Eppure, è quanto accaduto a Federica Aversano che ha scelto di salutare la trasmissione di Maria De Filippi, per il suo bene e quello del figlio. A Fanpage, la ragazza ha spiegato meglio tutte le motivazioni che l’hanno portata a tale decisione.

Federica Aversaro e l’addio al trono di Uomini e Donne

Maria De Filippi

Non si tira indietro alle domande Federica Aversano che sul suo addio al trono classico di Uomini e Donne ha detto: “Non sentivo più nessuna emozione e Uomini e Donne si nutre di quelle. Sono felice di essere stata sincera e di aver detto la verità”.

Sul periodo passato nella trasmissione di Maria De Filippi: “È stato un periodo stressante, sicuramente il più sofferto di tutto il mio percorso, però Maria mi ha capita. Inoltre sin dall’inizio mi hanno chiesto di essere me stessa e io ho stretto loro la mano come fosse una promessa. Così ho fatto. Li avrei delusi di più restando e mentendo. Uscire da sola è stata la mia vera scelta, ho scelto me stessa. Anche per mollare un trono ci vuole coraggio. Questo percorso mi ha fatto riscoprire pregi e difetti di me”.

“Rivedermi in esterna mi è servito a notare i miei limiti. Ho capito che sono un po’ chiusa, diffidente, che per me in amore non esistono compromessi. È la vita che me lo ha imposto, ma per ora i miei limiti mi stanno bene così”.

Uno sguardo al futuro: “Se resto dell’idea di non fare ora l’influencer? Premesso che non ci trovo nulla di male, anzi molti influencer mi piacciono e li seguo. Il mio, però, è più un discorso pratico. Sono mamma di un bimbo e sto cercando casa. Forse parlo senza conoscere bene la questione, ma sui social non vedo una base solida per il futuro. In più non mi fa impazzire l’idea”.

Alle sue spalle anche un percorso di studi preciso: “Ho studiato tanto per insegnare, preferisco puntare su qualcosa che mi dia davvero soddisfazione. o studiato per insegnare diritto ed economia, è il mio sogno nel cassetto. Prima del programma ho insegnato per tre mesi in un istituto alberghiero”.

La ragazza non rinuncia però all’idea del trovare l’amore: “Se sono ancora dell’idea che ‘non cerco un padre per mio figlio’? Assolutamente. La questione è molto semplice: se io sto male mio figlio sta male, se io sono felice mio figlio è felice. Il nostro rapporto è come uno specchio e la mia responsabilità è quella di dargli una mamma felice. Ti dico questa frase, oggi mi sento poetica: ‘So che c’è una persona che ha bisogno di me e so che anche una goccia gli può far male'”.

Di seguito anche un recente post Instagram della ragazza:

