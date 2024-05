Wanda Nara sbarca su Divas Play, una sorta di Only Fans latino che promette contenuti piccanti e guadagni stratosferici. Scopri di più!

La moglie di Icardi, Wanda Nara, ha deciso di fare un passo avanti nella condivisione dei suoi scatti sui social e ha scelto di iscriversi a Divas Play. La piattaforma è descritta come un “Only Fans latino”, che promette agli utenti scatti hot esclusivi e ai creators guadagni enormi.

Ma qual è stato il motivo che ha spinto la Nara a iscriversi alla piattaforma? Ecco tutti i dettagli.

Wanda Nara appoggiata dal marito per pubblicare scatti hot

La showgirl nel prossimo anno si improvviserà anche creator di contenuti per adulti. Infatti, come annunciato dalla stessa Wanda, la procuratrice sportiva ha sottoscritto un contratto dalla durata di un anno.

“Voglio annunciare la firma del mio contratto per essere il volto di Divas Play Mundial. Il team che ha viaggiato in Europa per realizzarlo è incredibile” ha annunciato ai suoi fan.

Wanda Nara

Ma a supporto della moglie c’è anche Mauro Icardi. Infatti, secondo le indiscrezioni, “È stata incoraggiata perché le piace fare foto e perché i guadagni previsti sono molto forti“.

Secondo Teleshow, la showgirl nei prossimi sei mesi potrebbe arrivare a guadagnare dalla nuova piattaforma anche un milione di euro.

Wanda Nara: i primi scatti hot

Wanda ha già pubblicato sulla piattaforma i primi scatti in cui si mostra con una maglia bianca con la scritta Divas Play in rosso, mentre è sotto la doccia. Nella didascalia si legge “Benvenuti! Non c’è niente di meglio di una doccia per iniziare la giornata“, sia in italiano che in spagnolo.

La piattaforma funziona in modo molto simile a Only Fans, e prevede abbonamenti da 15 dollari per profilo. Pur avendo ancora pochi utenti, sono disponibili contenuti extra come videochiamate e messaggi, che garantiscono guadagni enormi ai creators.