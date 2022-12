Pace fatta tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini? Non si direbbe viste le recenti parole e reazioni delle dirette interessate…

La rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini ha origini lontane e ogni tanto torna a galla con le parole delle due showgirl dello spettacolo. Anche nelle ultime ore si è parlato di loro con la famosa donna di “Cicale” che è tornata sull’argomento provocando la reazione dell’attuale maestra di Amici.

Heather Parisi e Lorella Cuccarini: il botta e risposta

Heather Parisi

Le ultime sulla rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini sono arrivate a seguito della trasmissione su Rai Due ‘Mi casa e su casa’, il primo “one man show” di Cristiano Malgioglio.

La Parisi è stata ospite e ha parlato di tanti argomenti. La ballerina americana naturalizzata italiana ha chiacchierato con il conduttore parlando a lungo di una carriera iniziata negli anni ’80 grazie a Pippo Baudo che la scoprì lanciandola nel mondo dello spettacolo.

Tra gli argomenti anche il rapporto con Lorella Cuccarini. Le due erano state insieme per l’ultima volta sul palco in occasione del format Rai ‘Nemica amatissima’, fatto anche per stemperare il tema della loro rivalità che negli anni è aumentata anche per via di qualche frase di troppo detta.

La Parisi dal canto suo ha dichiarato parlando con Malgioglio: “Con Lorella Cuccarini non è successo nulla, ci sentiamo tutti i giorni. Ci scriviamo in privato su Instagram e Twitter”.

Ma sarà vero? A giudicare dall’immediata risposta della Cuccarini, pare proprio di no. Infatti, l’attuale maestra della scuola di Amici, su Instagram, ha pubblicato una serie di faccine basite e sconsolate che, in pratica, smentiscono quanto affermato dalla collega.

Di seguito il post su Twitter di Giuseppe Candella e Andrea Conti con tanto di reazione della Cuccarini su Instagram alle parole della Parisi:

Risposta eloquente di Lorella Cuccarini su Instagram. #MiCasaEsTuCasa pic.twitter.com/1yF8GzDLZb — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 7, 2022

