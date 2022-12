Novità, amori, polemiche e lutti. Tante le notizie della settimana che hanno mosso il mondo dello spettacolo e non solo. Ecco le principali.

Non sono mancate questi ultimi sette giorni le polemiche, gaffe, nuovi amori e purtroppo anche dei pesantissimi lutti. Tante le notizie della settimana che vanno dalle confessioni di Harry e Meghan Markle, fino alla terribile morte di Sinisa Mihajlovic. Vediamo tutte le news dal 12 al 16 dicembre.

Le notizie della settimana: le verità di Harry e Meghan

Principe Harry e Meghan Markle

Pariamo dalla serie Netflix di Harry e Meghan Markle. La coppia, allontanatasi dalla Famiglia Reale inglese, sta facendo molto parlare con rivelazioni riguardo i rapporti interni tra i vari componenti. L’ultima verità dei due è relativa all’aborto spontaneo avuto dalla donna per il “troppo stress”.

I Ferragnez hanno detto no al Mondiale in Qatar

Chiara Ferragni e Fedez

Decisamente ben altro tema, le dichiarazioni di Chiara Ferragni e Fedez a proposito del Mondiale in Qatar e di una proposta di parteciparvi. Il rapper ha commentato: “Ci avrebbero pagato per andare in Qatar, abbiamo detto di no, vedere fashion icon mette un po’ tristezza. Si parla tanto di diritti e poi…”.

GF Vip; Riccardo Fogli squalificato

RICCARDO FOGLI

Non poteva mancare il GF Vip che in questa edizione sta davvero vedendo capitare ogni cosa. Riccardo Fogli era entrato da meno di 24 ore nella Casa ma a causa di una imprecazione ha subito l’immediata squalifica comunicata dal programma ufficialmente anche con un post social.

Grande Fratello Vip: squalifica per Riccardo Fogli



Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2022

Michelle Hunziker e la cena con Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

La loro storia sembrava essere definitivamente finita e invece, a sorpresa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono mostrati ancora insieme. A rendere noto tutto è stata la showgirl svizzera con tanto di storia social e frase ad effetto: “Cena tra ex”. Il riferimento è appunto ai rumors che li volevano essersi arresi all’idea di tornare insieme come coppia.

La morte di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic

La settimana presa in esame ha visto anche una terribile conclusione: la morte di Sinisa Mihajlovic. Il mister serbo non ce l’ha fatta e dopo la grande battaglia contro la leucemia ha ceduto.

L’annuncio è stato dato dalla sua famiglia accolta da una valanga di affetto e stima dopo la terribile perdita.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG