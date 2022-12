Michelle Hunziker spiazza tutti e pubblica su Instagram una foto insieme a Tomaso Trussardi, ma fa una precisazione che lascia di stucco.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrava giunta al capolinea quando lei ha scelto di rendere pubblica la relazione col chirurgo Giovanni Angiolini. La liaison con quest’ultimo è durata molto poco e, nelle ultime settimane, si rincorrevano insistenti le voci di una riappacificazione tra Michelle e Tomaso. Solo qualche giorno fa, però, gli esperti di gossip dichiaravano fallito il tentativo di rimettere insieme la famiglia e, a conferma di ciò, sembra essere arrivato il post della Hunziker.

Michelle Hunziker, fine della storia con Trussardi

In modo del tutto imprevisto e insolito, Michelle ha condiviso su Instagram una story in cui si è mostrata a cena con l’ex marito.

“Cenetta top tra ex”, ha scritto la conduttrice a corredo dello scatto in cui appare anche Tomaso Trussardi sottolineando la natura del loro rapporto.

I due hanno avuto modo di trascorrere insieme la serata in un noto ristorante stellato, mentre in qualche sala più distante c’era anche la figlia Aurora Ramazzotti, che ha festeggiato il compleanno con qualche giorno di ritardo insieme a Goffredo Cerza.

“Nel frattempo, totalmente ignari…I ragazzi hanno prenotato nello stesso ristorante”, ha raccontato la Hunziker cogliendo alla sprovvista la figlia e il genero.

Infine, i due ex, hanno raggiunto il team in cucina per un fragoroso applauso allo chef e alla sua brigata.

