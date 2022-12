Si avvicina il Natale anche a casa di Al Bano. L’artista ha raccontato come trascorrerà le feste e quali saranno i regali per i suoi cari.

Intervista a tema natalizio per Al Bano a Ora Magazine. L’artista di Cellino San Marco ha spiegato in che modo trascorrerà il Natale 2022 e quali saranno i regali per i suoi affetti più cari. In modo particolare per la sua compagna di vita Loredana Lecciso.

Al Bano, il Natale in famiglia e il regalo a Loredana Lecciso

Al Bano Loredana Lecciso

L’intervista, come anticipato tutta a tema natalizio, ha visto Al Bano raccontarsi in modo inedito sulla famiglia e sulle feste.

Prima di tutto il cantante ha raccontato che sarà con la famiglia Lecciso e anche cosa ci sarà in tavola durante il cenone: “La carne al sugo che serve poi per condire la pasta fatta in casa, e un piatto tipico pugliese, che a casa nostra cucinano benissimo, e che sono i ceci ‘in pignata’ con quel tocco di peperoncino che dà loro un sapore speciale”.

Dalla tavola ai rapporti con tutta la famiglia che l’artista di Cellino San Marco ha detto essere super buoni: “Con tutti i membri della sua famiglia non siamo amici, ma siamo stra-amici. Della famiglia Lecciso, che stimo molto, mi piace che sono persone intelligenti. Se poi aggiungi la cultura, che in quella casa non manca, il rapporto con loro diventa interessante: mi trovo benissimo e posso parlare con loro di qualsiasi tematica”.

Curiosando nei dettagli del Natale con Loredana Lecciso, ecco la domanda sul regalo che Al Bano farà alla sua lei: “Lei ha l’allergia all’oro, quindi risparmio di comprare costosissimi diamanti e pietre preziose. Abbiamo concordato che le regalo un bel vestito, per il resto non c’è niente di meglio che stare assieme”.

Ma quando gli si chiede quale sia per lui il regalo più bello: “Mia figlia Cristel”. Il motivo è semplice: la ragazza è nata il 25 dicembre del 1985. “Purtroppo quest’anno resta in Croazia, con la famiglia del marito. Noi abbiamo fatto un accordo: un anno viene giù a Cellino, ed un anno resta a casa sua, così accontenta tutti. Invece, in estate per fortuna non manca mai di arrivare”.

Di seguito un recente post Instagram della coppia con la figlia:

Riproduzione riservata © 2022 - DG