Altro problema fisico per Gabriel Garko che si è infortunato in vista della finale di Ballando con le Stelle. L’annuncio di Milly Carlucci.

C’è grande fermento verso la finale, in due fasi, di Ballando con le Stelle. In queste ore, però, Milly Carlucci ha annunciato alcune problematiche. In modo particolare relative alle condizioni di salute di Gabriel Garko. L’attore, infatti, già infortunato, ha subito un altro problema fisico e la presentatrice ha voluto dare alcune delucidazioni sul caso.

Gabriel Garko, nuovo infortunio a Ballando: come sta

Gabriel Garko

Come detto, a dare le ultime informazioni sul caso Gabriel Garko e in generale sui prossimi appuntamenti di Ballando con le Stelle, è stata la padrona di casa Milly Carlucci: “Popolo di ballerini e popolo di tutti voi che amate Ballando con le Stelle. Questo programma è veramente un grande romanzo a capitoli. E i capitoli, però, non li controlliamo noi, succedono delle cose. Questa è una premessa per dire che ieri, proprio durante l’allenamento, il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subito un infortunio. Questa, purtroppo, come sapete, è una possibilità che è sempre in agguato per tutti quanti e, chiaramente, lui si porta appresso le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono un po’ più vulnerabile”, le parole della conduttrice.

E sulle condizioni di Garko: “Il suo stato d’animo? Combattivo, come sempre. Lui è il nostro eroe che non si abbatte mai, veramente è Rocky Balboa. Ieri sera mi scriveva a tarda notte: ‘Io ce la metto tutta e ce la farò’. Quindi, noi sabato ci vediamo per la nostra puntata complessa, che è il ripescaggio per gli eliminati ed è anche prima parte della finale per quelli che sono già qualificati e, quindi, anche per Gabriel. Cosa devono fare quelli già qualificati? Fanno una gara per accumulare punteggio. Quindi è quello che succederà anche con Gabriel e che farà nelle modalità in cui riuscirà ad essere in pista”.

In conclusione: “Per quanto riguarda la sua situazione generale, ci sarà un, diciamo, consulto a bocce ferme, quando non c’è più il momento grosso del, diciamo, primo incidente, lunedì. E quindi lunedì capiremo meglio l’entità di tutta la situazione e come procedere in vista del 23. Ma sabato ci saremo e ci sarà Gabriel, con tutto il nostro supporto e tutto l’amore che gli possiamo dare”.

Di seguito anche le parole della conduttrice condivise in un post Twitter della trasmissione:

Riproduzione riservata © 2022 - DG