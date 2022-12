Una guarigione condivisa sui social si è trasformata per Simona Ventura in una serie di critiche e polemiche. Ecco perché.

Non sono stati giorni semplici per Simona Ventura che, in queste ore, ha raccontato di aver dovuto fare i conti con l’influenza australiana. La conduttrice ha condiviso sui social un post nel quale spiegava ai suoi fan di essere riuscita a guarire, anche se non senza qualche problematica. Nei commenti, però, tantissimi l’hanno criticata per il consiglio dato nella didascalia del suo scatto.

Simona Ventura: le critiche sui social

“Riemergo dopo 3 giorni, messa ko dalla celeberrima (e famigerata) influenza ‘australiana’”, ha esordito la bella Simona Ventura ammettendo di non essersela passata proprio bene in questo periodo. “Na bella botta”, ha aggiunto prima di dare un consiglio. “Se riuscite fate il vaccino influenzale”.

Ma proprio questa ultima parte del suo messaggio ha scatenato moltissime reazioni. Infatti, sono diversi i commenti molto critici verso di lei e verso questo “sponsorizzare” i vaccini.

“Ma quando mai. Fateveli tutti voi anche i nostri, Ve li doniamo tutti”, ha scritto un utente. “No neanche morta non mi fregano più”, “Ma basta consigliare i vaccini! Piuttosto consiglia una vita sana, una giusta alimentazione ed il rafforzamento del sistema immunitario”, ha scritto un altro seguace della Ventura. Peggio ha scritto un altro: “Ancora??? Venduta ai vaccini… ma piantatela”.

Insomma, una vera e propria tempesta social contro la nota presentatrice che, dopo l’influenza deve fare i conti pure con queste problematiche. Chissà cosa ne penserà. Per fortuna, molti altri seguaci le hanno augurato buona giornata e sono stati molto felici di rivederla attiva sui social, specie dopo questo momento complicato di salute vissuto.

Di seguito il post Instagram della nota conduttrice con i vari commenti ricevuti, sia quelli positivi dei fan che quelli negativi degli haters:

