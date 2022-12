Il noto giornalista sportivo Pierluigi Pardo ha comunicato un pesante lutto appena subito. Il post social è strappalacrime.

Una tristissima notizia è arrivata via social in questi minuti: il noto giornalista sportivo Pierluigi Pardo ha subito un terribile lutto. E’, infatti, morta sua madre. In un commosso post Instagram, l’uomo ha voluto salutare a modo suo la donna e informare anche i suoi fan dell’accaduto.

Pierluigi Pardo: morta sua madre

Pierluigi Pardo

“Questa è la nostra ultima foto insieme”, ha esordito Pierluigi Pardo nel suo post. “Tu stavi molto male ma eri comunque bellissima. Io il solito arnese pazzo di te. Mi hai insegnato tutto fin da quando ero bambino. Non hai mai smesso. Non abbiamo mai smesso. E so che ci sarai sempre”.

Con queste parole il giornalista sportivo ha dunque annunciato la scomparsa della madre. Nel post, anche la foto di loro due sereni e sorridenti anche se, come spiegato dallo stesso volto del pallone, evidentemente la madre non stava già bene.

Nei commenti ricevuti nel contenuto, tantissimi cuori e parole d’affetto da tantissimi volti noti del calcio. Da Antonio Cassano al campione del mondo con l’Italia nel 2006 Luca Toni. Ma anche colleghi di lavoro, pagine social e vari sportivi come Federica Pellegrini e suo marito. Presenti anche molti “abbracci virtuali” da fan e sostenitori vari non vip a conferma del grande affetto attorno a Pardo.

Di seguito il dolce ultimo saluto del giornalista:

