Dopo le polemiche che hanno seguito l’annuncio della partecipazione di Cristina D’Avena alla festa di FDI, la cantante intona sul palco Lady Oscar.

Cristina D’Avena era stata fortemente criticata per aver accettato l’invito da parte di Fratelli d’Italia a presenziare alla festa in occasione dei 10 anni del partito. Sui social si è scatenata una vera e propria guerra contro la cantante, che ha voluto replicare spiegando di sentirsi libera di esibirsi in qualunque contesto, senza necessariamente condividere le idee del partito. E, a dimostrazione di ciò, la D’Avena si è presentata sul palco con una gonna arcobaleno – chiaro richiamo alla bandiera LGBT – e ha chiesto a tutti di intonare la sigla di Lady Oscar.

Cristina D’Avena, “trappola” per Fratelli d’Italia?

“Voi conoscete la storia di Lady Oscar… – ha anticipato Cristina – . È un inno all’amore universale, senza distinzioni, ed è per questo che io la devo cantare con voi per esprimere tutto perché l’amore è per tutti!”.

Tra gli applausi dei presenti, quindi, la D’Avena si è esibita con la sigla del celebre cartone animato e il video è diventato virale in rete.

Così, coloro che l’avevano accusata di essere una volta bandiera e una finta icona LGBT, hanno iniziato a ricredersi.

Anche Vladimir Luxuria si era espressa sulla partecipazione della cantante alla festa di FDI, chiedendosi se avrebbe avuto il coraggio di cantare proprio il brano di Lady Oscar. Ecco, pare che Cristina D’Avena non abbia avuto alcun tentennamento in merito…

È successo: gonna rainbow, esibizione di Lady Oscar e messaggio sull’amore universale. Cristina D’Avena poco fa sul palco di FDI. Grande ✨❤️ pic.twitter.com/0jyIZ5dCIx — fab (@Fab91) December 15, 2022

