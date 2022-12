La figlia di Ambra e Francesco Renga è finita nel mirino degli haters, ma ha saputo dare a tutti un grande – e importante – insegnamento.

Jolanda Renga è la primogenita di Ambra e Francesco Renga. Già ai tempi della consegna del Tapiro d’oro di Striscia la notizia alla Angiolini per la fine della storia con Massimiliano Allegri, la giovane si era espressa in sostegno della madre dimostrando grande maturità. Nonostante i suoi 18 anni, infatti, Jolanda ha saputo far sentire la sua voce, senza mai sfociare in un linguaggio volgare o adattandosi all’umore della rete.

Jolanda Renga risponde agli insulti

E, ancora una volta, la figlia maggiore di Ambra ha saputo tenere testa agli hater che l’hanno riempita di insulti sul suo aspetto fisico.

“Brutta” è l’offesa che si è sentita ripetere più volte da parte di chi si è arrogato il diritto di sentenziare sulla sua immagine.

“Ciao, sono io, la figlia brutta di Ambra – ha esordito lei in un video diventato virale su TikTok – . Scherzi a parte. ‘Sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola, quando mi vedo allo specchio e nelle foto. Mi ripeto ‘sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte’”.

“In realtà io mi sono imbattuta in queste offese per caso oggi e devo dire che all’inizio ci sono rimasta male, molto – ha continuato lei – . Quindi oggi ho deciso di chiedermi scusa. Scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza, quindi ho deciso di fare un discorso generale a riguardo”.

Con grande maturità, quindi, la figlia di Ambra e Francesco Renga ha spiegato quanto per lei conti più l’interiorità che l’estetica.

“Il mio sogno per fortuna non è essere bella e nemmeno la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio è fare cose che contano, importanti e che in piccolo possano contribuire a migliorare un po’ il mondo – ha aggiunto – […] Io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia. Il corpo cambia, l’anima no. Quindi preferisco che sia bello il cuore. Il volto può anche non piacere”.

“Vorrei parlare a chi si sente come me. Fino a che avrete cura e rispetto di voi stessi e degli altri avrete una luce speciale. Le persone buone e gentili sono belle davvero. Quindi non permettete a nessuno di cambiarvi. Imparate ad apprezzare la vostra gentilezza e a renderla un punto di forza”: è questo il messaggio che la figlia di Ambra ha voluto lanciare a tutti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG