Un abito nero, una forma sospetta e subito i rumors. L’ultimo contenuto social di Cecilia Rodriguez potrebbe nascondere qualcosa…

Ci risiamo: Cecilia Rodriguez scatena i fan e i loro numerosi dubbi. Cosa è successo questa volta? Un recente post Instagram della sorella di Belen ha provocato tante reazioni e domande da parte di chi la segue. Il motivo è semplicissimo: vestita con un bellissimo abito nero, la modella argentina pare poter nascondere un segreto…

Cecilia Rodriguez: le tante domande dei fan scatenano i rumors

Cecilia Rodriguez, ormai prossima al matrimonio con il fidanzato Ignazio Moser, ha trascorso qualche giorno in montagna, in vacanza, con il compagno e alcuni amici. Come spesso accade durante questi momenti di gioia, la ragazza ha deciso di condividere alcune tappe della sua giornata con i fan. Questa volta lo ha fatto con una serie di foto e video su Instagram.

Tra i contenuti c’è però un video che mostra qualcosa di sospetto. Almeno per molti dei suoi seguaci.

L’argentina ha indosso un abitino nero, molto aderente e corto che lascia intravedere qualcosa di particolare che per molti è “un pancino sospetto”.

Sebbene solamente in qualche foto precedente si veda come la donna sia in splendida forma, in effetti, a seconda della posa e dei movimenti, sembra proprio esserci qualcosa di particolare nel suo aspetto fisico.

La sorella di Belen potrebbe essere incinta ed è proprio questo che si sono domandati in tanti: “Ma cosa vedo sotto quell’abito nero? Una forma di un pancino?”, ha scritto un seguace. “Ma per caso aspetta un bambino?”. “Ma quello che si intravede è un pancino?”.

Nessuna conferma dalla diretta interessata che, in passato, aveva smentito gli stessi rumors spiegando che l’effetto gonfiore poteva essere dato magari da qualche alimento. Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti in merito…

Di seguito il recente post Instagram dell’argentina dove è possibile leggere i tanti commenti dei seguaci:

