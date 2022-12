Tra le star che hanno rifiutato l’invito a partecipare ai Mondiali in Qatar ci sono anche Fedez e Chiara Ferragni, che hanno preferito rimanere in Italia.

La Coppa del Mondo in Qatar ha scatenato non poche polemiche derivanti dai diritti che il Paese non riconosce ai suoi abitanti. Si è a lungo parlato delle leggi contro gli omosessuali e delle modalità in cui sono stati impiegati gli operai negli stadi che hanno ospitato le partite di calcio. E, proprio in opposizione alla politica del Paese, molte star hanno rifiutato di partecipare agli eventi organizzati per i Mondiali.

Fedez: “Perché io e Chiara non siamo in Qatar”

All’elenco dei no ricevuti dal Qatar si aggiungono quelli di Fedez e Chiara Ferragni, invitati a presenziare.

Nel corso di una diretta Instagram, il cantante ha svelato di aver deciso, insieme alla moglie, di non partecipare rifiutando l’ingente somma di denaro che era stata loro promessa.

“Ci avrebbero pagato per andare in Qatar, abbiamo detto di no, vedere fashion icon mette un po’ tristezza – ha spiegato Fedez – . Si parla tanto di diritti e poi…”.

“Anche brand italiani che poi si sono esposti, non ha senso vederli lì. Non ha molto senso secondo me – ha continuato, precisando di non essere nemmeno grande tifoso di calcio – . Non mi piace molto il calcio, diciamo che stasera si può tifare Marocco”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG