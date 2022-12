L’amore tra Ilary Blasi e Bastian non è solo una ripicca nei confronti di Francesco Totti: parola di Chi, che pubblica le prime foto della nuova coppia.

Nelle ultime ore, si vociferava che le prime immagini che ritraevano Ilary Blasi insieme al nuovo compagno Bastian non fossero altro che una sorta di vendetta nei confronti di Francesco Totti. C’è, infatti, chi ha ipotizzato che l’imprenditore tedesco non fosse altro che un fidanzato fantoccio della conduttrice Mediaset. Ci ha pensato il settimanale Chi a smentire tali notizie, mostrando per la prima volta Ilary accanto ad un uomo diverso da Totti e con il volto sorridente e rilassato.

Ilary Blasi, con Bastian è amore

Approfittando del lungo ponte dell’Immacolata, Ilary Blasi è volata a Saint Moritz insieme alla figlia Isabel e all’amica Michelle Hunziker, anche lei accompagnata dalle piccole Sole e Celeste.

Il giorno dopo, Bastian le ha raggiunte conoscendo, così, per la prima volta la figlia più piccola della conduttrice e di Francesco Totti.

Il settimanale Chi, infatti, ha fatto sapere che l’ultimogenita è quella che sta soffrendo di più per la separazione dei genitori, a differenza di Cristian e Chanel che pare abbiano accettato subito di buon grado le nuove vite di Ilary e Totti.

Il fine settimana sulle nevi, tuttavia, sembra essere andato alla grande: a dimostrarlo le foto pubblicate dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini, che ritraggono la Blasi sorridente e serena con Bastian. Tra loro abbracci, sorrisi, momenti di tenerezza e un bacio tra le nevi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG