L’espulsione di Riccardo Fogli dal Gf Vip ha scatenato la reazione della moglie Karin Trentini e dell’amico fraterno Roby Facchinetti, certi della sua innocenza.

La permanenza di Riccardo Fogli al Gf Vip è durata quanto – o forse meno – di un gatto in tangenziale. Dopo 24 ore dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, il cantate ha ricevuto la comunicazione dell’espulsione immediata a causa di una bestemmia. Il video in cui Fogli si è lasciato scappare la frase blasfema ha fatto il giro della rete, ma la scelta messa in atto dagli attori del reality show di Canale 5 non è piaciuta alla moglie dell’artista, Karin Trentini, e al collega e amico fraterno Roby Facchinetti.

Karin Trentini difende Riccardo Fogli

“Michellemery Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, educati, sensibili, figli di un padre che non bestemmia! – ha sbottato la moglie del cantante condividendo uno scatto dei figli su Instagram – .Chi conosce sa! E comunque noi siamo sereni e felici! Ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice”.

A sostegno dell’ex Pooh si è espresso l’amico Roby Facchinetti che, tramite i social, ha voluto fargli sentire tutta la sua vicinanza. “Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal “Grande fratello” perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare – ha scritto – . Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al “Grande fratello”. Caro Riccardo sono con te!”.

Intanto, circola in rete la voce che Fogli, appresa la notizia della sua espulsione dal Gf Vip, abbia scaraventato la chitarra contro uno degli autori.

