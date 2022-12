Edoardo Donnamaria non ha dimenticato l’iniziale interesse di Antonella Fiordelisi per Antonino Spinalbese e la apostrofa come “zo***la”.

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria potrebbe essere destinata a finire in un attimo se il Gf Vip decidesse di far vedere all’influencer il video che nelle ultime ore sta girando in rete. Se questo amore, quindi, è stato benedetto dalla madre del ragazzo, i fan della Fiordelisi sono insorti in blocco dopo aver sentito Edoardo apostrofare la fidanzata come una poco di buono per alcuni atteggiamenti con Antonino Spinalbese.

Edoardo Donnamaria, parole choc contro Antonella

Nella notte, Donnamaria si è confidato con Oriana Marzoli, riportando alcuni episodi accaduti nella casa all’inizio della relazione con la Fiordelisi.

E, ricordando l’avvicinamento dell’influencer ad Antonino, ha commentato: “Lei ha fatto la zo***la con lui tutto il giorno, ci ballava, si strusciava…”.

Le parole di Edoardo hanno fatto il giro del web e molti spettatori del Grande Fratello Vip gli hanno puntato il dito contro.

“Fai pena!”, “Volgare”, hanno commentato alcuni utenti del web, chiedendo agli autori che la Fiordelisi possa vedere in diretta queste immagini.

Al momento, non è noto se la questione verrà trattata dal Gf Vip, ma il padre di Antonella potrebbe decidere di intervenire in difesa della figlia.

