Prima delle nozze con Meghan Markle il principe Harry ha vissuto numerose e chiacchierate liaison. Scopriamo chi sono le sue ex più famose.

Nel 2018 il Principe Harry ha smesso di essere uno degli scapoli d’oro più ambiti d’Inghilterra ed ha sposato l’ex attrice Meghan Markle, madre dei suoi due figli, Archie e Lilibet. In precedenza il duca è stato legato a numerose socialité britanniche più o meno famose. Scopriamo di quali si tratta.

Principe Harry

Principe Harry: le ex fidanzate

A differenza di suo fratello William – che ha incontrato sua moglie Kate Middleton ai tempi del college – il Principe Harry ha vissuto diverse storie d’amore prima di trovare la persona giusta per lui. Nel 2003 ad esempio è stato legato alla giornalista televisiva Natalie Pinkham e, secondo il Sun, sarebbe stato “pazzo” di lei. I due si sono lasciati pacificamente e sembra che Harry continui a considerarla una buona amica.

Nel 2004 è stata poi la volta di Cassie Summer, attrice originaria del Kent con cui il secondogenito di Re Carlo III sarebbe stato avvistato più volte in atteggiamenti intimi. I due non hanno mai confermato pubblicamente la liaison e non è dato sapere se abbiano mantenuto buoni rapporti dopo gli avvistamenti di quell’anno.

Dal 2005 al 2011 Harry è stato legato a Chelsy Davy, che senza dubbio è tra le sue ex più famose. Imprenditrice originaria dello Zimbabwe, Chelsy sarebbe stata considerata per molto tempo con la futura promessa sposa di Harry e proprio lei lo avrebbe accompagnato al matrimonio di suo fratello, il Principe William. Secondo i rumor riportati dai principali tabloid londinesi, Chelsy non avrebbe retto alle pressioni mediatiche dovute alla sua relazione con Harry e per questo avrebbe deciso di mettere fine alla loro liaison. I due sarebbero rimasti i buoni rapporti, e infatti lei era presente alle nozze del duca con Meghan Markle.

Riproduzione riservata © 2022 - DG