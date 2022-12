Antonino Spinalbese dimentica per un attimo le telecamere del Gf Vip e racconta la verità sui rapporti con Belén Rodriguez.

La fine della storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Belén Rodriguez non è mai stata trattata al Gf Vip. L’ex compagno dell’argentina ha sempre preferito glissare sull’argomento, incentrando i suoi discorsi sulla figlia Luna Marì e sull’amore che nutre per lei. Nelle ultime ore, però, proprio mentre in rete qualcuno accusa Belén di non far vedere la piccola al padre, Antonino si è lasciato andare ad alcune confessioni sugli attuali rapporti con la ex.

Antonino: la verità sui rapporti con Belén

“La verità è che tra noi è tutto ok. Sì, siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina – ha confessato Spinalbese a Daniele Dal Moro – . Luna è la mia vita”.

Sottolineando come il legame con sua figlia sia fortissimo, Antonino ha ammesso di non essere mai stato lontano da lei per più di 15 giorni. E, dopo quella lontananza forzata, Belén gli permise di stare più tempo con la figlia.

“Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata. Poi il giorno dopo l’ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi ho chiamato la madre della bimba ‘senti posso venire a vederla ancora un po’? – ha aggiunto ancora lui – .Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina”.

“Avere una figlia con lei mi ha cambiato la vita – ha concluso l’hairstylist – . Adesso penso prima alla piccola e poi a me[…] Poi è cambiato tutto, esco poco, perché voglio sempre stare con lei. Già a mezzanotte vado a letto, ho cambiato anche gli orari. E non è che mi sforzo, mi viene naturale. Ormai non penso quasi nemmeno a me, nei miei pensieri c’è sempre lei, ma in tutto”.

