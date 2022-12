Tanti commenti sotto un recente post social di Belen. Gli haters la accusano e la showgirl argentina risponde a tono!

Non sono ore tranquille per Belen Rodriguez e sua figlia Luna Marì. Le due, infatti, si trovano a casa alle prese con l’influenza australiana. Proprio la showgirl ne ha parlato in alcune stories su Instagram e ha colto l’occasione anche di pubblicare un breve video con la sua bimba. Nei commenti al post, però, ecco gli haters attaccarla e chiamando in causa il papà, Antonino Spinalbese…

Belen, la risposta sui social alle accuse

Belen Rodriguez

Come detto, Belen Rodriguez ha annunciato sui social di non stare bene e con lei pure la piccola Luna Marì. Le due hanno preso una brutta influenza e con una breve clip si sono mostrate decisamente “acciaccate”.

Ma proprio da questo filmato sono nati dei problemi. Infatti, ci sono stati moltissimi commenti di persone che hanno fatto della polemica chiamando in causa Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì e attuale concorrente del GF Vip.

Molti hanno fatto riferimento al fatto che Spinalbese non veda da mesi la sua bambina e hanno chiesto all’argentina di fare in modo di mandargli almeno una sua foto per farlo stare meglio.

Da tempo la showgirl aveva affermato di voler tutelare la privacy della figlia senza esplorla alla tv e al reality chiedendo anche all’ex di limitare le informazioni su di lei e su loro rapporto. Questo però non implica che lei neghi al padre la possibilità di vederla e di portare avanti un rapporto con la piccola.

Una sottolineatura che l’argentina ha ribadito rispondendo agli haters e ad uno dei tanti commenti: “Nessuno lo ha mai negato”, le parole di Belen sul far vedere la bambina al padre.

Parole che potrebbero avere anche un “doppio” significato spingendo quasi ad ipotizzare che dal canto sui Spinalbese, dalla Casa del GF Vip, non abbia mai espressamente chiesto una foto o un contatto nonostante si sia più volte mostrato “sofferente” per l’assenza della figlia nella sua vita.

Di seguito il il post Instagram dell’argentina con i commenti in questione:

