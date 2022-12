Il noto cantante Irama si è raccontato a proposito della vita privata e della sua vita di coppia, passata e presente.

Intervista al Corriere della Sera per il giovane cantante Irama che tra lavoro e vita privata ha avuto modo di raccontarsi a 360° anche a proposito di aspetti inediti della sua routine, personale e di coppia. In modo particolare spiccano le dichiarazioni sulle partner avute e su come sia stato e sia ancora oggi difficile far conciliare amore e lavoro.

Irama e la vita privata

Irama

Il vincitore della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi ha avuto grande successo e questo ha influito in modo notevole anche sulle sue relazioni. Irama ha, infatti, raccontato di come sia difficile far conciliare il lavoro con la vita privata.

“Anche se non sembra lavoro tantissimo: non faccio una vacanza da quattro anni”, ha spiegato il giovane artista. “Al massimo mi concedo quattro giorni di pausa”.

Proprio questo essere in continuo movimento è stato ed è ancora adesso una problematica per le sue relazioni: “Infatti le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo: andavamo dall’altra parte del mondo e poi dopo 96 ore me ne dovevo già andare”.

“La mia popolarità è legata alla musica, non al mio personaggio. Non ho nulla contro chi decide di fare della propria vita un reality sui social, ma io mi sono sempre sentito un cogl***e a filmare qualsiasi cosa vedessi anziché viverla”, ha proseguito il ragazzo spiegando anche qualcosa in più del suo carattere.

Di seguito un recente post Instagram del giovane cantante:

