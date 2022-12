Presto madre, Sophie Codegoni non intende mettere da parte la carriera lavorativa per dedicarsi solo alla famiglia.

Solamente meno di un mese fa, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano annunciato di aspettare il loro primo figlio Adesso, la donna ha raccontato come procede la gravidanza e quali siano i suoi progetti futuri tra l’essere mamma e, chiaramente, anche le questioni lavorative che non verrano accantonate.

Sophie Codegoni: le parole sui social

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Attraverso una serie di domande e risposte sui social, Sophie Codegoni ha voluto raccontare un po’ del suo momento in gravidanza spaziando su diversi argomenti.

Tra le prime cose che le sono state chieste, ovviamente, aggiornamenti sulla gravidanza e sulla piccola: “Devo dire che ‘puntina’ (soprannome della piccola ndr) è stata davvero un angelo. In 5 mesi mai avuto una nausea o malessere fisico. I primi 3 mesi però ero sempre super nervosa, permalosa e molto gelosa. E poi avevo sempre tanta fame. Devo dire che mangiavo anche quando ero già sazia, non riuscivo a smettere. Ora ho un po’ di dolorini fastidiosi zona vescica (secondo me sta puntando i piedini)”.

Sophie ha anche raccontato che non sente movimenti da parte della figlia ma che è stata rassicurata dal ginecologo.

Successivamente ha ricevuto un messaggio da parte di un utente che ha generato in lei una riflessione. “Siete solo da ammirare perché alla carriera avete preferito la famiglia e l’amore”, ha scritto un fan.

Ma proprio queste parole hanno generato una particolare risposta della Codegoni: “Non credo che lavoro e famiglia si escludano. Non ho mai visto il fatto di diventare mamma come un limite per realizzare i miei obiettivi o un blocco per il mio lavoro, infatti mi sto impegnando tanto in questo periodo. E in questi mesi mi dedicherò, visto che sarò anche più stanca, ad altri progetti visto che ho finito di registrare”.

E infine: “Prenderò lezioni di recitazione e mi preparerò per settembre. Ci saranno tanti sacrifici, avremo uno stile di vita diverso ma non ho mai valutato la possibilità di stoppare o rallentare la mia carriera”, ha concluso la giovane influencer.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram molto tenero dei futuri genitori:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG