Tra i nuovi ingressi nella casa del Gf Vip c’è quello di Riccardo Fogli, ufficialmente concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il cantante non è stato ben accolto dal popolo del web e a scagliarsi contro di lui è stato anche Luca Vismara, che con Fogli ha condiviso l’esperienza a L’Isola dei famosi. Tra i due, in Honduras, c’erano state molte liti che, a distanza di tempo, hanno riportato a galla vecchi rancori.

“Ciao Riccardo, ti auguro un buon Gf Vip – ha esordito Vismara su Twitter al momento dell’ingresso di Fogli nella casa di Cinecittà – . Tuo verme, testa di ca**o, viscido, bugiardo, infame, col costume verde da verme che prenderesti a pedate nel c**o”.

A chi ha domandato all’ex naufrago il motivo di tanti epiteti, lui ha spiegato che non sono altro che le offese che il cantante gli rivolse lontano dalle telecamere quando erano a L’Isola dei famosi.

“Non ce l’ho con Riccardo Fogli a caso. È una persona che ritenevo amica. Mi ha rivolto però parole troppo pesanti (“lo prenderei a calci in c**o”, “deve farsi curare”) – ha scritto ancora l’ex naufrago – . Bastava: “scusa”. Mai fatto. Quindi, lascia che io ricordi chi sei. Con le tue parole”.

