Occhi puntati su Marco Fantini e Beatrice Valli, che hanno portato al cinema i tre figli: ma il web ha notato un particolare.

Marco Fantini e Beatrice Valli hanno da poco annunciato di essere in attesa di un’altra bambina. Per l’influencer si tratta della quarta gravidanza e il marito si augurava fosse un maschio, ma anche questa volta le sue speranze sono state disattese. Così, mentre la famiglia si prepara ad accogliere la nuova arrivata, i due ex di Uomini e Donne continuano a raccontare la loro quotidianità in compagnia dei figli Azzurra, Bianca e Alessandro, nato da una precedente relazione della Valli.

Cinema vuoto per Valli e Fantini, lui replica con ironia

Uno degli ultimi post condivisi da Marco Fantini ha mostrato i figli al cinema: “Oggi siamo andati al cinema e abbiamo portato per la prima volta Azzurrina… devo dire che le è piaciuto molto il cinema ma soprattutto i pop corn”.

A destare l’attenzione del popolo della rete, però, è stata la sala completamente vuota dove sono stati ritratti i figli della coppia.

Il web, quindi, non ha esitato a chiedere se Marco e Beatrice avessero affittato l’intero cinema e la replica di lui non si è fatta attendere.

“Ma era vuoto il cinema?”, ha domandato un’utente cui Fantini ha risposto ironico: “Sì, la Bea aveva scoreggiato e sono scappati tutti”.

Tanti hanno sorriso davanti a quel commento di Marco che, più tardi, ha spiegato come mai la sala fosse ancora vuota: “Abbiamo preso i biglietti per un film…Arrivando in anticipo non abbiamo trovato nessuno”.

