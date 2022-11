Beatrice Valli e Marco Fantini stanno aspettando il loro terzo figlio e ieri sera hanno pubblicato sui loro profili social il video del gender reveal tanto atteso. La coppia ha già due bambine, Azzura e Bianca, e l’uomo lascia intendere che questa volta vorrebbe allargare la famiglia con un bel maschietto. Dopo una serie di giochi a cui ha partecipato tutta la famiglia, ecco svelato il sesso…la coppia avrà la terza bambina: ecco la reazione dell’uomo!

View this post on Instagram

La famiglia Valli-Fantini si allarga con una terza bambina. Il video divertente postato sui social mostra Fantini molto emozionato all’idea di scoprire il sesso del bebè in arrivo, ma fa subito intendere che lui vuole e si aspetta un maschio. Per scaramanzia si veste anche con un completo blu. Dopo una serie di giochi, con torte e cartonati della coppia, l’uomo scoppia un palloncino da cui escono due piccole calze rosa. Dopo un primo shock iniziale, Fantini scherza, dicendo che gli toccheranno altri anni di Frozen ma che almeno hanno già i vestiti da darle.

Dopo essersi conosciuti e scelti a Uomini e Donne, la coppia ha avuto due bambine, Bianca nata nel 2017 e Azzurra nata nel 2020. Beatrice Valli aveva già un figlio nato da una precedente relazione. La coppia si è sposata a Maggio del 2022. L’influencer ha sempre rivelato di volere una famiglia numerosa e desidererebbe dei gemelli. A quanto pare, quindi, c’è ancora speranza per Marco Fantini di avere il tanto sognato figlio maschio!

