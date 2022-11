Dargen D’Amico ha raggelato lo studio di X Factor con una battuta spinta e fuori luogo: ecco la reazione degli altri giudici.

Giudice per la prima volta ad X Factor 2022, il cantante Dargen D’amico è solito fare, durante le puntate, alcune battute ironiche e un po’ sprezzanti. Quella detta nella puntata di ieri sera, però, è andata forse un po’ troppo oltre, raggelando gli altri giudici, il pubblico in studio e anche quello da casa. È iniziato tutto subito dopo l’esibizione dei suoi concorrenti: i Disco Club Paradiso, vediamo cosa è successo.

Dargen D’Amico: la battuta fuori luogo

Subito dopo l’esibizione del gruppo Disco Club Paradiso, sono arrivati i commenti degli altri giudici, non troppo lusinghieri. La canzone Cuore matto di Little Tony non era forse troppo nelle loro corde. A questi giudici Dargen fa presto a rispondere, dicendo che tutti vogliono “il sangue” dei Disco Club Paradiso. Una metafora per far intendere che tutti si aspettano sempre il massimo dal band. Una battuta finale, però, raggela lo studio: “Che poi a me il sangue non piace. A meno che non esca da quel punto preciso della donna”.

la faccia di fedez e francesca alla frase di dargen sul sangu3 💀

MI SENTO MALEEE#XF2022 pic.twitter.com/ZerbXiZTBX — ✨Francesca✨ (@_cielodiperle) November 24, 2022

In studio cala il gelo, sono già diventante virali sui social le reazioni di Fedez e della conduttrice Francesca Michielin, che non sono riusciti a celare il loro profondo cringe e imbarazzo. Le loro espressioni dicono più di mille parole. Su Twitter sono centinaia i commenti contro la battutua di Dargen, ma anche moltissimi che lo difendono.

Un utente scrive: Ma veramente la meniamo sul fatto che bisogna superare il tabù sul mestruo e poi se un uomo dice “a me non piace il sangue, a meno che non esca da un punto particolare della donna” vi scandalizzate?”.

