Un albero di Natale con delle luci intelligenti che cambiano continuamente colore: ecco quando ha speso Chiara Ferragni per averlo.

Già da qualche settimana il salotto di casa Ferragnez è addobbato per le festività natalizie. Su Instagram Chiara Ferragni aveva mostrato ai suoi milioni di followers le decorazioni di Natale, tra cui spicca un bellissimo albero che fa da sfondo ai numerosi selfie di famiglia. Dal reel pubblicato dall’influencer si vede uno spettacolo di luci degno di Times Square, grazie alle palline che cambiano colore seguendo i comandi dell’influencer. Quanto avrà pagato per avere un albero così? Scopriamolo.

Chiara Ferragni: il prezzo dell’albero di Natale

Una prima domanda sorge spontanea: come fanno le palline a cambiare colore a comando? Semplice: rispondono ai comandi dell’app Twinkly, creata dall’azienda italiana Ledworks, specializzati in luci “intelligenti”. Come riporta Fanpage.it, i prezzi per queste luci sono da capogiro: si parte infatti da circa 79€ per una singola striscia di luci a led, per arrivare fino a 500€ per l’illuminazione dell’albero completo. Probabilmente pochi centesimi per il patrimonio di una delle influencer più seguite al mondo.

Il video pubblicato su Instagram ha in sottofondo la canzone All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, ormai diventata l’inno del Natale. Oltre all’albero, nel video si vede anche la porta d’ingresso del loro appartamento, anche questa addobbata all’inverosimile con decine di palline rosse a formare un arco. Insomma, la Ferragni è quindi già in pieno spirito natalizio, cosa che fa sorridere Fedez, che la prende continuamente in giro per la sua ansia delle festività.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG