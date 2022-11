Le WAGS dei Mondiali Qatar 2022 hanno il divieto di vedere mariti e fidanzati ma non si disperano: alloggiano in una crociera super di lusso.

Sono moltissime le WAGS (acronimo che sta per Wifes And Grifriends) che hanno già raggiunto i loro mariti e fidanzati per sostenerli durante le partite dei Mondiali in Qatar 2022. Un divieto, però, c’è e c’è sempre stato: le coppie non possono incontrarsi nei giorni che precedono le partite, per evitare di distarre troppo i calciatori in momenti in cui devono stare concentrati al massimo. Le WAGS inglesi però non si disperano, per loro, infatti, è previsto un alloggio super di lusso, su una crociera al largo di Doha che vale ben 1 miliardo di sterline.

Mondiali Qatar 2022: la crociera per le WAGS

Come riporta il The Sun, le WAGS dei calciatori inglesi hanno deciso di trascorrere il loro periodo in Qatar su una delle crociere più lussuose al mondo, la “MSC World Europa”: 6 piscine, 30 bar e lo scivolo più lungo che si possa trovare su una nave di questo tipo, ristoranti e cabine di lusso, idromassaggi e molto altro. Le mogli e le fidanzate si sono rifugiate su questa nave di lusso anche per sfuggire ai divieti e alle limitazioni di un paese musulmano.

The wives and girlfriends of England footballers will be staying on board a luxury cruise liner when the World Cup kicks off on November 20.



Their WAGs will stay in Dubai and fly in for matches, with the MSC acting as their base when they do step foot in Qatar for England games. pic.twitter.com/0wqqusTecP — TOFFIC 👑 (@TofficKagawa) November 16, 2022

Sulla terra ferma, infatti, devono seguire le regole del paese e coprirsi da capo a piedi. Quando sono sulla nave, invece, sono impegnate a condividere sui social ai loro milioni di followers le loro foto in bikini mentre si godono le calde temperature del Qatar.

