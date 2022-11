Rosa Perrotta, per ora, non torna a lavorare in tv e spiega anche il motivo. La donna è super impegnata tra social e il fare la mamma…

Intervista a Diva e Donna per Rosa Perrotta. L’ex volto di Uomini e Donne e di altri reality televisivi ha parlato della sua nuova vita lontana dal piccolo schermo e i tantissimi impegni tra ruolo da influencer e quello di mamma dei due piccoli, Ethan e Achille.

Rosa Perrotta, lavoro e figli: le parole

Rosa Perrotta

Come detto, Rosa Perrotta ha avuto modo di raccontare un po’ della sua attualità lontana dalla televisione e dai programmi che in passato l’avevano vista protagonista.

Alla domanda sul fatto se parteciperebbe a qualche trasmissione, la donna ha risposto: “I programmi che fino ad o ggi mi hanno proposto, non mi interessavano. Se ci sarà qualcosa tornerò. Anzi, qualcosa bolle in pentola. Dico solo che sarà qualcosa per le donne e per le mamme”, le parole della ragazza con tanto di annuncio sul futuro.

A proposito di lavoro, poi, la Perrotta ha aggiunto: “Non pensavo che dopo due figli potessi lavorare il doppio. Ma sono proprio Ethan e Achille che mi danno nuove energie. Ho trovato la mia strada, lavoro il doppio di prima e sono felice che la gente cominci a capire – visto che ora c’è pure il sindacato delle influencer – che questo non è un gioco”.

Infatti, come si può vedere dallo stesso profilo Instagram della donna, se prima si trovava a sponsorizzare “solo” brand di moda e beauty, adesso pare proprio che le collaborazioni si sono allargate. Merito appunto della doppia maternità visto che sono diversi i contenuti con partnership con noti marchi specializzati in maternità e famiglia.

Di seguito un recente post Instagram della donna che ha abbinato dunque lavoro e momento tenero con suo figlio:

