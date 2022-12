È morto a 74 anni il cantante più celebre tra gli appassionati di anime giapponesi: aveva intonato le sigle sonore di Mazinga e Jeeg Robot d’acciaio.

Grande lutto nel mondo della musica giapponese per la morte di Ichiro Mizuki, “re delle canzoni degli anime”, apprezzatissimo e molto famoso in Oriente. Soprannominato “Aniking” per aver cantato tantissimi brani legati ai cartoni animati giapponesi, è morto in seguito ad un tumore ai polmoni che aveva scoperto da tempo. Mizuki – il cui vero nome è Toshio Hayakawa – è venuto a mancare lo scorso 6 dicembre, ma la sua agenzia ha reso nota la notizia solo nelle ultime ore.

Chi era Ichiro Mizuki

Nato il 7 gennaio del 1948, Ichiro Mizuki è considerato uno dei più famosi cantanti giapponesi. Attore e paroliere, è stata la voce delle colonne sonore di Mazinga Z, Tekkaman, Jeeg Robot d’acciaio, Mechander Robot, Capitan Harlock e Voltron.

Amatissimo in Giappone, aveva al suo attivo oltre 1200 canzoni ed era divenuto popolare anche all’estero organizzando eventi a Hong Kong e Singapore per gli appassionati di anime.

Alcuni mesi fa aveva reso noto di aver scoperto un tumore al polmone per cui aveva iniziato delle cure. La sua ultima apparizione è stata lo scorso 27 novembre, quando Ichiro Mizuki si è presentato sul palcoscenico su una sedia a rotelle.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG