Prima dell’ingresso al Gf Vip, Antonino Spinalbese si è raccontato al settimanale Chi tornando a parlare della relazione con Belén Rodriguez.

Approdato nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si è detto deciso a vincere questa edizione. Il suo ingresso, come prevedibile, ha riportato l’attenzione sulla storia tra l’ex parrucchiere e Belén Rodriguez, che lui ha evitato di salutare poco prima di varcare la porta rossa di Cinecittà. Pochi giorni prima di entrare nella Casa, però, Spinalbese ha rilasciato un’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini raccontando alcuni dettagli della storia con l’argentina.

Antonino Spinalbese e la storia con Belén Rodriguez

Dopo aver sottolineato durante la presentazione del Gf Vip di essersi separato dalla showgirl argentina perché appartenente ad un mondo molto lontano dal suo, Spinalbese ci ha tenuto a rimarcare il concetto.

Attraverso le pagine di Chi, ha spiegato: “Con Belen non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare […]Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare le leggi della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia”.

La scelta di Antonino, però, non ha fatto altro che mettere in evidenza le diversità con la ex compagna e portarlo a prendere una decisione opportuna per entrambi. “Poi ho capito che sarei riuscito a essere un padre migliore anche da solo”, ha aggiunto lui che dalla relazione con la Rodriguez ha avuto una figlia, Luna Marì.

Ad oggi, tuttavia, Spinalbese appare sereno e il suo augurio è che la felicità di Belén possa proseguire accanto a Stefano De Martino: “Spero che tra Belen e Stefano duri per sempre, è la cosa migliore per i nostri figli”.

