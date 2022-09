La morte di Manuel Vallicella è stata accolta in modo molto triste da Uomini e Donne, programma che lo aveva visto protagonista in passato.

Il pubblico di Canale 5 è rimasto sconvolto in queste ore leggendo la notizia della morte di Manuel Vallicella. Il ragazzo, appena 35 anni, era noto ai più per la sua partecipazione a Uomini e Donne dove aveva stupito per il suo aspetto, ricco di tatuaggi, ma anche per la sua grande sensibilità. La tragica scomparsa ha destato grande sgomento e tante reazioni, compresa quella del programma.

Morte Manuel Vallicella, il messaggio di Uomini e Donne

Come detto, la triste morte di Manuel Vallicella ha lasciato tanta tristezza e stupore. Una vera notizia e ciel sereno per il ragazzo, appena 35enne, che tanto era piaciuto al pubblico di canale 5.

Uomini e Donne, programma che lo aveva visto protagonista in passato, ha scelto di salutarlo in modo molto pacato ma allo stesso tempo molto emotiv. “Ciao Manuel, RIP”, si legge in un post su Instagram a corredo dell’immagine che lo ritrae.

Nei commenti al post, tantissime emoticon e messaggi di cordoglio. Sono visibili quelli della sua amica Giulia De Lellis, apparsa in alcuni post passati del ragazzi, ma anche quelli di Gianni Sperti, Gemma Galgani e Luca Onestini, a conferma del piacevole ricordo che l’uomo aveva lasciato a tutti loro.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che Manuel Valicella si sia tolto la vita. Solamente pochi anni fa, il ragazzo aveva subito la perdita di sua madre a causa di una lunga malattia. Nei suoi profili social, il 35enne aveva mostrato molto spesso la donna a conferma del grande legame che aveva con lei.

Anche Ludovica Valli ha voluto dedicare un pensiero al ragazzo: “Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel. Fai buon viaggio”.

Di seguito il post Instagram di Uomini e Donne:

