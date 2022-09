Elenoire Ferruzzi fa già parlare di sé dopo l’ingresso al Grande Fratello Vip. Il motivo? Le sue lunghissime unghie…

Tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip c’è anche Elenoire Ferruzzi. Personaggio senza dubbio sopra le righe, se vogliamo anche affascinante con la sua storia e le sue infinite particolarità. Una di queste, le sue lunghissime unghie che lei stessa ha rivelato essere totalmente sue e non finte…

Elenoire Ferruzzi e le sue unghie

Elenoire Ferruzzi

Come detto, Elenoire Ferruzzi è uno dei personaggi di spicco della nuova edizione del Grande Fratello VIP, iniziata lunedì 19 settembre. La nota transgender si è già messa in evidenza grazie alle sue unghie che sono diventate protagoniste delle prime conversazioni con gli altri concorrenti.

“Sono la massima espressione della mia libertà”, ha detto la Ferruzzi al momento del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Altre spiegazioni, poi, decisamente più dettagliate, le ha date ad alcuni inquilini tra cui Pamela Prati. Tema principale il modo con cui lei riesce a svolgere le normali questioni private come pulizia e altre situazioni della vita di tutti i giorni. “Certo che mi lavo. Anche se di solito non faccio proprio nulla (per le questioni domestiche”.

Alla domanda della soubrette sulle unghie e se fossero reali o meno, la Ferruzzi ha replicato come riporta Fanpage citando Biccy: “Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ovvio che sono mie. Diventa un problema per fare il ritocco, a casa ogni due settimane devo ritoccarle, devo chiedere come posso farlo qui dentro”.

Di seguito un post Instagram che mostra anche le particolari unghie:

