Ospite di Serena Bortone nella puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ del 21 settembre 2022, Vera Gemma ha parlato di diversi argomenti, privati e lavorativi, partendo, ovviamente, dalla vittoria del Leone come miglior attrice per la sezione Orizzonti alla Mostra del cinema di Venezia 2022. Nelle parole della donna anche diversi passaggi inediti sulla sua vita.

Vera Gemma: dal Leone a Venezia alla vita privata

Il racconto di Vera Gemma non poteva non iniziare dal successo a Venezia 79: “Quando hanno annunciato il mio nome ho pensato subito a mio padre”, ha ammesso la donna. “L’ho visto e ho pensato che sarebbe stato fierissimo! Lui mi avrebbe detto ‘brava’, sarebbe veramente fiero. Io credo però in qualche modo lui mi veda e abbia anche influito in questa vittoria. Credo che gli angeli ci abbiano messo lo zampino per dimostrare che dopo 35 anni di carriera qualcosa valgo davvero”.

Parole interessanti anche a livello personale con i rapporti d’amore vissuti nella sua vita: “Se ho avuto storie con donne? Immagino già i titoloni domani. Sì, allora. Ho avuto storie con un paio di donne. Poi ho capito che mi piacevano gli uomini. In fase di sperimentazione ho anche amato una donna. Due donne insieme, però, sono una tragedia. Alla fine preferisco gli uomini e la loro stupidità”.

E ancora: “Io sono stata sposata due volte. Oggi sono in pausa. Per la prima volta in vita mia sono single. Non lo ero dall’età di 15 anni credo. Penso al lavoro e vorrei concentrarmi su di me. Poi dico sempre così ma ci casco sempre”.

“Se ho paura della morte? No, lo dico davvero. Non ho paura della morte ma per il semplice fatto che credo che dopo ci sia qualcosa di bello”.

Di seguito un post su Twitter della trasmissione con l’inizio dell’intervista:

