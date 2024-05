Avrebbe voluto fare tutto e subito ma, per ora, Rebecca Staffelli ha deciso di rimandare il matrimonio con Alessandro Basile. Ecco il motivo.

Solamente pochi giorni fa, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile erano stati protagonisti di una bellissima intervista a Verissimo durante la quale avevano parlato di essere vicinissimi al matrimonio e di non vedere l’ora di dirsi, finalmente, il fatidico “sì”. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate e per stessa ammissione della ragazza, le nozze sembrano essere state rimandate.

Rebecca Staffelli, nozze rimandate: il motivo

Rebecca Staffelli

Attraverso alcune stories su Instagram, la Staffelli ha risposto ai fan che le chiedevano novità sul matrimonio “annunciato”. Per gli utenti, però, ecco la triste notizia: “Io sono pronta da tre anni per le nozze. Però non abbiamo ancora una data perché è uscita questa grande opportunità con la casa che sicuramente per noi è la priorità. Quindi abbiamo scelto di dare precedenza a questo. Quando sarà, cotta e mangiata, in poco tempo organizzerò tutto”.

Per la coppia, quindi, niente nozze, per ora, ma una bellissima notizia per andare a vivere insieme in una nuova dimora. “Oggi siamo stati in cantiere nella casa nuova per capire i lavori che ci sono da fare. Diciamo che è già abbastanza sistemata ma ci sono un po’ di lavoretti da fare. Oggi siamo andati a visionare e capire un po’ di preventivi. Tante belle cose”.

Nozze e maternità

Di recente, i due avevano spiegato, come detto, di voler fare le cose velocemente in merito alle nozze e di aver pensato, nel giro di tre mesi, di sposarsi. Come spiegato adesso, però, evidentemente le priorità sono altre come, probabilmente, anche il desiderio di maternità mostrato nella intervista a Verissimo quando la giovane Rebecca aveva ammesso: “Passo dopo passo, sarebbe una gioia immensa“. Insomma, non resta che aspettare ancora qualche tempo. Dopo la casa, tutto verrà da sé…