La seconda gravidanza di Belen Rodriguez è ormai agli sgoccioli ma sui social la bella showgirl non ha perso occasione per festeggiare l’Argentina che, dopo 28 anni, ha vinto la Copa America contro il Brasile. Con un giorno di ritardo la famosa showgirl ha scritto entusiasta in una story via social: “Devo dire che mi sono addormentata prima della partita a causa degli ormoni della gravidanza, ma io vi amo. Siete il mio orgoglio!”

Belen Rodriguez: la vittoria dell’Argentina

Il successo ottenuto dall’Argentina contro il Brasile (con un risultato di 1-0 grazie al gol di Angel Di Maria) è stato accolto con gioia incontenibile da parte dei tifosi e la showgirl Belen Rodriguez (da tempo “adottata” dall’Italia) non ha dimenticato di festeggiare la sua squadra del cuore attraverso i social.

La bella showgirl ha anche ammesso però di non aver seguito il match perché, a causa della stanchezza dovuta agli ormoni, si sarebbe addormentata. Ormai è questioni di giorni al momento tanto atteso del suo secondo parto: la piccola Luna Marì Spinalbese dovrebbe nascere entro la fine della prima metà di luglio.

La seconda gravidanza

Belen Rodriguez sta per realizzare il suo sogno di diventare madre per la seconda volta insieme al suo compagno, Antonino Spinalbese, con cui fa coppia fissa da circa un anno. L’amore tra i due sarebbe stato tanto travolgente da spingerli a cercare subito di avere un bambino e a tal proposito la showgirl argentina ha anche confessato che poco prima della piccola Luna Marì avrebbe avuto un aborto spontaneo. “Dopo quattro giorni l’ho perso. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Un mese dopo è arrivata Luna Marì”, ha confessato a Verissimo.

