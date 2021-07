Crisi in corso tra Alessio Ceniccola e Samantha Curcio? L’ex corteggiatore è stato sorpreso con un’altra ragazza.

L’amore tra Alessio Ceniccola e Samantha Curcio sta per naufragare? L’ex corteggiatore è stato paparazzato in compagnia di una ragazza in un noto locale romano e le foto – condivise anche dall’opinionista Deianira Marzano – sono ben presto rimbalzate sui social. Mentre la voce sul presunto tradimento diventava sempre più insistente Samantha Curcio ha deciso di rompere il silenzio, e tramite stories via social ha confessato come starebbero veramente le cose. “Il mio rapporto con Alessio è basato su sincerità e corettezza, in ogni cosa. Solo chi ha il marcio dentro può pensare male. E comunque ho avuto le prove che non c’è stato un bacio”, ha detto.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/alessioceniccola_/?hl=it

Alessio Ceniccola insieme a un’altra: la reazione di Samantha

Samantha Curcio ha rotto il silenzio dopo che sui social si è sparsa la voce di un presunto tradimento ai suoi danni da parte del fidanzato Alessio Ceniccola, conosciuto a Uomini e Donne. A quanto pare la ragazza avvistata insieme a lui in un noto locale romano non sarebbe stata altro che un’amica e quindi le voci di un presunto bacio tra i due sarebbero infondate. Nel suo sfogo via social Samantha Curcio ha lasciato intendere di essere certa di questo, ma ha anche ammesso che lei e Alessio starebbero vivendo un momento delicato:

“Solo io so come sto, anche perché io e Alessio abbiamo altri problemi e si tratta di problemi di altra natura, come due ragazzi normali, come due fidanzati normali. Vi chiedo solo un pochino di rispetto perché chi mi conosce e mi segue sa come sono fatta”, ha dichiarato

Lo sfogo di Alessio

Dopo che Samantha ha rotto il silenzio in merito alla vicenda, Alessio Ceniccola si è sfogato via social, confermando a sua volta che la ragazza fotografata insieme a lui sarebbe stata una sua amica storica. “Quella foto mi ritrae insieme a una mia amica con cui esco da tempo (da prima che uscissi con Samantha e che lei conosce benissimo). (…) Il rapporto tra me e Samantha è un’altra cosa e ce lo risolviamo noi”, ha tuonato l’ex corteggiatore.

