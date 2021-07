Emma Marrone si è mostrata via social più raggiante che mai e ancora una volta ha difeso l’importanza di essere autentici.

Emma Marrone ha voluto usare i suoi canali social per inviare un messaggio positivo ai suoi fan, che ha esortato ad essere “reali fino in fondo”, senza curarsi di ciò che potrebbe pensare la gente e soprattutto amando se stessi. La cantante ha scritto nella didascalia al suo post: “La scelta migliore che possiamo fare è quella di essere noi stessi. Senza filtri, senza barriere e senza pregiudizi. Reali fino in fondo”.

Emma Marrone: la foto senza filtri

Da sempre Emma Marrone ha fatto dell’autenticità un suo cavallo di battaglia e ancora una volta sui social ha voluto postare un messaggio che potesse essere d’ispirazione per i suoi fan: la cantante si è mostrata solare e sorridente dopo alcuni giorni trascorsi in Salento e ha precisato di non aver utilizzato alcun filtro per modificare il suo aspetto nelle foto. Emma è più felice che mai di aver potuto finalmente iniziare il suo Fortuna Tour (rimandato al 2021 dopo che nel 2020 era saltato – così come molti altri concerti – a causa dell’emergenza sanitaria) con cui sta attraversando l’Italia e incontrando nuovamente i suoi fan.

La malattia

Il 2019 e il 2020 sono stati anni particolarmente difficili per la cantante: poco tempo prima che scoppiasse la pandemia da Coronavirus Emma si è trovata a fare di nuovo i conti con un tumore contro cui aveva combattuto 10 anni prima. Oggi la cantante è fortunatamente fuori pericolo, e lei stessa ha ammesso in un’intervista al magazine F: “Non ero nuova al problema, ma quando ti succede, sei sempre impreparata. Ti chiedi: perché proprio a me? Poi però ho pensato ai bambini di 8 mesi negli ospedali. Invece di incattivirmi, credo che la malattia mi abbia reso più dolce. Tutte le mattine mi sveglio con il buonumore, sono diventata ancora più sensibile”.