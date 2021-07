Belen Rodriguez ha finalmente messo al mondo la sua seconda figlia, Luna Mari. La showgirl ha dato l’annuncio ai fan più felice che mai.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono diventati genitori della loro prima figlia (seconda per la showgirl, già mamma di Santiago). La piccola si chiama Luna Mari, il nome che la stessa Belen aveva confessato esser stato scelto proprio dal suo primogenito, impaziente di poter presto conoscere la sua sorellina. Belen aveva più volte espresso il desiderio di diventare mamma per la seconda volta e con Antonino è riuscita a realizzare il suo sogno.

Belen Rodriguez ha partorito: è nata la figlia

Con enorme felicità Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno annunciato la nascita della loro bambina: Luna Marie. La coppia è legata da circa un anno, ma il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Belen ha confessato a Chi che dopo il primo mese d’amore con Antonino sarebbe rimasta incinta e avrebbe avuto un aborto spontaneo. La perdita di quella gravidanza avrebbe fatto comprendere a lei e al fidanzato quanto desiderassero un bebè, e così i due avrebbero deciso di realizzare il loro sogno, oggi diventato realtà.

L’amore di Antonino

Antonino Spinalbese è più felice che mai di essere finalmente diventato padre, e accanto a Belen sembra aver trovato la vera felicità. Tra i due l’amore procede a gonfie vele e a Chi l’ex hair stylist ha confessato: “Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso. Mi immaginavo una donna diversa, mi ha fatto capire che con lei avrei potuto essere vero e che non mi avrebbe giudicato. È la persona più sincera che abbia mai conosciuto, è una donna che accetta la felicità e che trova il lato bello in ogni cosa. Mi ha dato così tanto amore che adesso penso sia giusto volerlo”.