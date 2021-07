Dopo la vittoria degli Azzurri a Euro 2020 il vice capitano Leonardo Bonucci ha zittito i tifosi inglesi con uno sfottò tutto italiano.

“Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta”, ha ripetuto più volte Leonardo Bonucci dopo la vittoria dell’Italia alla finale degli Europei, mentre il video rimbalzava rapidamente sui social tra l’ilarità dei fan italiani. La vittoria è stata accolta da un tripudio di festeggiamenti da parte dei tifosi e dalla stessa Nazionale Azzurra, orgogliosa di aver ottenuto l’importante trofeo a 53 anni dall’ultimo volta. “Siamo stati speciali nel crederci fin dall’inizio quando ci siamo trovati. È incredibile come non ci siamo mai stancati di stare insieme, uniti. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile”, ha dichiarato il vice capitano della squadra al termine della partita.

Bonucci e la frase ai tifosi inglesi: «Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta» https://t.co/q6KYc5IQus pic.twitter.com/lKyqe16jrB — Corriere della Sera (@Corriere) July 12, 2021

Leonardo Bonucci asfalta i tifosi inglesi

La vittoria degli Europei 2020 è stata accolta dall’esultanza della Nazionale Italiana, fuori di sé dalla gioia per l’importante successo. Leonardo Bonucci ha pensato di zittire i tifosi inglesi – visibilmente delusi dall’epilogo della partita – con uno sfottò tutto italiano: “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta. Ancora ne dovete mangiare!”, ha dichiarato il calciatore, mentre al termine della partita è stato più diplomatico: “Rendere felice un grande popolo è la cosa più bella che possa esistere, noi ce l’abbiamo fatta. Mi dispiace per gli inglesi, ma questa sera la coppa prende l’aereo e torna con noi.”

Il tifo di Martina Maccari

Sui social la moglie di Bonucci, Martina Maccari, non ha mancato di fare il tifo per suo marito, che ha segnato il primo gol dell’Italia portandola al pareggio. Alcuni giorni fa Martina Maccari si era lamentata giocosamente sui social per la prolungata assenza di suo marito da casa: “Ormai è erotica anche la mollica del pane”, aveva scritto nelle sue stories.