Belen Rodriguez è pronta per la nascita della sua seconda figlia, Luna Marie, giunta 7 anni dopo l’arrivo del piccolo Santiago.

Belen Rodriguez è pronta a dare alla luce la sua seconda bambina, la cui nascita è prevista tra la seconda metà e la fine di luglio. La showgirl, visibilmente emozionata per l’arrivo della piccola (che si chiamerà Luna Marie) ha preso le distanze dai social e ha deciso di concentrarsi solo su di sé in vista di queste ultime settimane di gravidanza. “Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, sta succedendo questo. Manca poco, meno di un mese, sono un po’ stanca perché sto arrivando alla fine di questo lungo viaggio”, ha spiegato tramite stories via social.

Belen Rodriguez: tutto pronto per l’arrivo della figlia

A 7 anni dalla nascita del piccolo Santiago De Martino, Belen Rodriguez sta per realizzare il suo sogno di diventare mamma per la seconda volta: la showgirl avrà una figlia insieme all’attuale compagno, Antonino Spinalbese, che invece diventerà papà per la prima volta. La piccola Luna Marie – questo il nome che i due hanno deciso di dare alla bambina – è attesa per la metà di luglio, e Belen e Antonino sono a dir poco entusiasti.

Belen Rodriguez

“Sono felice che sia una femminuccia. Spero che mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”, ha dichiarato lei a Chi. In vista della nascita della bambina la showgirl ha deciso di allontanarsi temporaneamente dai social e concentrarsi unicamente su di sé.

L’amore per Antonino

Belen e Antonino Spinalbese stanno insieme da circa un anno, ma la loro storia è diventata da subito importante. La showgirl ha rivelato che dopo appena un mese di frequentazione con l’hair stylist milanese si sarebbe resa conto di essere incinta ma purtroppo, poco tempo dopo, avrebbe avuto un aborto spontaneo. Pochi mesi più tardi lei e Antonino hanno scoperto di attendere la piccola Luna Marie.

“Dopo poco che stavo con Antonino sono rimasta incinta per sbaglio. Era quasi impossibile che accadesse, invece è successo. Quando lo abbiamo scoperto non ce lo aspettavamo perché stavamo insieme da pochissimo”, ha dichiarato la showgirl a Verissimo, e ancora: “Poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati, ma dopo quattro giorni l’ho perso. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio.”