L’ex attrice Ilona Staller si è scagliata contro Luigi Di Maio per il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari (di cui lei fa parte).

Ilona Staller si è sfogata sulle pagine del settimanale Vero per i tagli dei vitalizi agli ex parlamentari, ruolo da lei stessa ricoperto tra il 1987 e il 1992. A causa dei tagli applicati dal Movimento 5 Stelle la somma percepita dall’ex attrice sarebbe diminuita da 3.100 euro a 800 euro netti, che lei stessa ha dichiarato di devolvere parzialmente in beneficenza.

“Ne ho devoluto una parte perché con l’altra devo vivere. Io prendo 800 euro! Di Maio mi ha massacrata per fare la propria campagna elettorale sui vitalizi. Di conseguenze, anche la gente aveva iniziato ad aggredirmi sui social. Chiediamo a Di Maio quanto percepisce al mese? Sicuramente più di 10 mila euro. Vorrei invitare lui e gli altri politici a tagliarsi un quarto dello stipendio”, ha tuonato l’ex attrice.

Luigi Di Maio

Ilona Staller contro Luigi Di Maio

Pur avendo volutamente devoluto parte del suo vitalizio in beneficenza, Ilona Staller si è pubblicamente lamentata per i tagli applicati dal Movimento 5 Stelle ai vitalizi degli ex parlamentari e in particolare si è scagliata contro il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, a suo dire, percepirebbe oltre 10mila euro di stipendio al mese. L’ex attrice ha anche affermato di esser stata “massacrata” dalla campagna elettorale dello stesso Di Maio proprio sui tagli dei vitalizi.

Le difficoltà lavorative

Ilona Staller ha confessato di aver avuto alcune difficoltà lavorative legate soprattutto ai suoi sempre minori ingaggi nel mondo della tv. L’ex attrice ha rivelato a Vero che Alfonso Signorini e Milly Carlucci avrebbero pensato a lei per alcuni dei loro famosi programmi tv, ma poi entrambe le proposte si sarebbero concluse in un nulla di fatto.

“Un anno fa, Alfonso Signorini – che adoro – ha fatto il mio nome come concorrente [del GF Vip]. La stessa cosa è successa con Milly Carlucci che mi voleva a Ballando con le stelle. Poi in entrambi i casi il mio nome è sparito. C’è qualcuno che non vuole che lavori”, ha dichiarato l’attrice.