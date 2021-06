Elisabetta Canalis, la showgirl sarda ed ex velina di Striscia la notizia, conquista il web con la sua nuova lunga chioma estiva.

Elisabetta Canalis si riconferma ancora una volta, una delle personalità dello spettacolo più seguite sul mondo dei social. I suoi scatti, bollenti e non, fanno incetta di like in pochissimo tempo e malgrado la showgirl abbia deciso di vivere per amore della famiglia, lontano dal nostro paese, i fan italiani continuano ad apprezzarne le doti in rete.

L’ultimo scatto che l’ex velina bionda ha condiviso con i suoi followers ha messo in risalto il cambio look che Elisabetta si è regalato per la nuova stagione estiva 2021: una lunga chioma dal colore biondo.

Elisabetta Canalis torna bionda

Elisabetta Canalis appare sempre più bella e sempre più splendente su Instagram. Eh già perché la showgirl sarda questa volta ha deciso di illuminare al meglio il suo volto regalandosi una nuova nuance di biondo. Il nuovo look è stato curato dal salone Aldo Coppola in Via Durini a Milano e si chiama Face framing ma vediamo meglio in che cosa consiste questa nuova tecnica di schiaritura capelli.

La tecnica di face framing è la vera tendenza colore capelli del 2021 ed il suo fine è quello di illuminare il volto e la chioma di ogni donna. Nello specifico quello fatto su Elisabetta Canalis porta la firma di Niky Epi, fidato colorist del salone Aldo Coppola di Milano, che lo ha anche così definito, Smokeyblonde shatush.

Il nuovo look della Canalis e i commenti social

“Bellissima, Una Sirena, Che meraviglia! I capelli così ti stanno da Dio” sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto il post che Elisabetta ha condiviso sul suo account Instagram. La sua nuova, più lunga e più bionda chioma, pare aver messo d’accordo proprio tutti sul web che non hanno fatto altro che riempire di complimenti la bella showgirl italiana.